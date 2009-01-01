ЗВЁЗДЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ (Издательско-сетевой проект)





Посвящается полководцам Великой Отечественной войны!



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Фонд «Маршалы Победы» и Федеральный журнал «СЕНАТОР» при участии Института Дальнего Востока РАН реализуют совместный издательско-сетевой проект «Маршалы Победы», посвящённый полководцам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Прежде всего речь идёт об издании широко иллюстрированной книги очерков о легендарных военных деятелях страны — героях-полководцах, на чьи плечи легла основная тяжесть планирования и руководства борьбой Советского Союза против фашистской Германии и чьи имена стали символами самых громких побед советского народа и Вооруженных Сил Советского Союза. В этой книге о них расскажут известные авторы — военные историки-эксперты, писатели, журналисты.

Главными героями книги избраны 12 выдающихся полководцев. Это маршалы А.М. Василевский, Л.А. Говоров, Г.К. Жуков, И.С Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Б.М. Шапошников, а также главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Н.Г. Кузнецов. В книгу войдут и материалы о выдающихся боевых генералах — И.Д. Черняховском, А.И. Антонове, П.А. Артемьеве и других. Благодаря использованным архивным и другим данным, ранее секретным или малоизвестным, читатели узнают много нового и о самих героях книги, и о великом воинском и трудовом подвиге страны по защите своей свободы и независимости.



Герои-полководцы Великой Отечественной войны

ИОСИФ СТАЛИН

Маршал Советского Союза,

Верховный главнокомандующий ВС СССР Маршал Советского Союза,Верховный главнокомандующий ВС СССР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ

Маршал Советского Союза,

Начальник Генерального штаба ВС СССР. Маршал Советского Союза,Начальник Генерального штаба ВС СССР. Вторая часть проекта, еще более масштабная и рассчитанная на широчайшую аудиторию, — создание Историко-публицистического медиапортала «Маршалы Победы». Здесь темы, герои и материалы книги о великих полководцах будут вписаны в огромный контекст первого в истории современной России Международного творческого конкурса (МТК) «Вечная Память», главной темой которого являются события, герои, участники Великой Отечественной. МТК «Вечная Память» — это конкурс историков, писателей, журналистов (в том числе теле— и радиокомпаний), композиторов, певцов, художников и кинодокументалистов, дополненный неповторимыми воспоминаниями участников Великой Отечественной. Он проводится с 2005 года, по сей день в нём приняло участие свыше 6 500 авторов из 32 стран мира, в настоящее время в честь 70-летия Победы проводится III МТК «Вечная Память».

В работе над порталом принимают участие известные учёные, журналисты, писатели, талантливые программисты и веб-дизайнеры. Цель — создание мощного информационно-архивного центра о Великой Отечественной войне и её героях, расширение и сохранение фонда документальных и живых свидетельств великого всенародного подвига Победы и патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах этого подвига, проявленного в годы Великой Отечественной.

Авторы уверены, что многофункциональный портал несомненно станет для многомиллионной аудитории интернета авторитетным источником информации по истории Великой Отечественной войны и о её беззаветных героях.

Книгу «Маршалы Победы» планируется издать тиражом 5000 экз., из них 1000 экз. как подарочное (коммерческое) издание с красочным оформлением, в футляре и с портретами маршалов Победы. Тираж будет бесплатно распространен по адресам школ, вузов, столичных и региональных библиотек, музеев, а также федеральных и региональных органов государственной власти.

По выходу книги из печати будет проведена пресс-конференция с презентацией издания, в которой примут участие члены правления Фонда «Маршалы Победы», официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны, представители СМИ, культуры и бизнеса, а также спонсоры издания.

Запуск в интернете Историко-публицистического портала «Маршалы Победы» планируется в январе 2015 года в честь 70-летия Великой Победы и 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского. * * * * * Ещё в сентябре 2013 года Фонд «Маршалы Победы» вместе с редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР» в честь 70-летия Победы объявили о старте III Международного творческого конкурса (МТК) «Вечная Память», регулярно проводимого с 2005 года в честь каждого юбилея Победы. В 2015 году мы будем отмечать и 120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Ведь немногие знают, что создание Фонда «Маршалы Победы» стало логическим продолжением большой работы по увековечению памяти Маршала А.М. Василевского, проведенной журналом «СЕНАТОР» вместе с видными деятелями науки, культуры и искусства России. Среди них сегодня — члены Фонда «Маршалы Победы»: Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Ю.М. Соломин, Народная артистка СССР, ветеран Великой Отечественной войны Э.А. Быстрицкая, Народный артист СССР В.С. Лановой, Народный артист СССР, художественный руководитель Московского драматического театра А.Б. Джигарханян, Народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Н.П. Бурляев и другие.

Председателем правления фонда является советник Генерального прокурора РФ (генпрокурор СССР в 1987-1990 гг.), ветеран Великой Отечественной войны А.Я. Сухарев, Попечительский Совет возглавляет академик М.Л. Титаренко — директор Института Дальнего Востока РАН, Президент Фонда «Маршалы Победы» — Ф.А. Искендеров, главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР».

За годы работы фонда по сохранению и увековечению памяти о Маршале Советского Союза А.М. Василевском удалось добиться существенных результатов. Так, в 2007 году его именем была названа одна из новых улиц Волгограда и на одном из домов этой улицы установлена мемориальная доска; имя Маршала Советского Союза А.М. Василевского присвоено Смоленской Академии ПВО сухопутных войск; по инициативе Федерального журнала «СЕНАТОР» 11.05.2007 года Московская городская дума приняла Постановление о сооружении в столице памятника маршалу Василевскому (к сожалению, до сих пор не реализованное).

К предстоящим юбилеям фонд разработал план ряд дополнительных мероприятий. И главное в из них — Международная заочная научно-практическая конференция «Наша Победа». Её цель — отражение совместного вклада народов бывшего Советского Союза в Победу над фашистской Германией как в тылу, так и на фронте.

Участниками конференции могут стать публицисты, историки и журналисты из всех стран — бывших республик СССР, которые могут рассказать о вкладе своих народов в Победу над фашистской Германией. Конференция станет и своего рода прощальным мероприятием с ветеранами Великой Отечественной войны, которых среди нас остается всё меньше и меньше...

В честь 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского планируется провести Международную научно-практическую конференцию «Маршал А.М. Василевский и его вклад в Победу» (также планируется, и организация Международной экспедиции альпинистов стран СНГ на Пик А.М. Василевского на Памире) и создание документально-игрового фильма о Маршале Победы.

В программе фонда действующие сегодня Всероссийская акция «Спасибо за жизнь!» (см. здесь) и Всероссийская акция «Посадите дерево за того парня!» (см. здесь). Многие знают, что они впервые были объявлены в год 65-летия Победы и получили широкий отклик, поддержку по всей стране и даже за её пределами. Акция древонасаждения сегодня имеет огромное количество своих последователей, они создают сетевые группы поддержи и развивают идеи древонасаждения как благородное начало в деле воспитания подрастающего поколения. Так что любой желающий сегодня может подключиться к этим акциям, которые проходят в честь 70-летия Победы (см. здесь). К ним уже подключились во многих регионах России, среди самых активных — школьники, для которых посадка деревьев стала доброй традицией. Кстати, по нашим данным, ещё в 2010 году в разных регионах России было посажено свыше 22000 деревьев.

Международные события вокруг наших национальных интересов в мире и политико-экономические санкции стран Запада — США и Евросоюза, против России, и особенно украинские события, проявления в них национализма и неофашизма еще больше убеждают нас в том, что патриотизм не должен стать в России «последним прибежищем для негодяев» (Сэмюэль Джонсон), а реальным делом — как для государства, так и для каждого гражданина России. С малолетства учить детей любить мать и родину — наиправейшее и благородное дело, являющееся и важным государственным делом. Живые примеры проявления любви к ветеранам Великой Отечественной и традиции воспитания подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма, сохранение памяти о подвиге народов Советского Союза в Великой Отечественной войне для всех нас должны оставаться живым и актуальным делом. Да и украинские события показывают нам, как бережно мы должны относиться к прошлому нашей страны, наших отцов и дедов, свято храня память об их подвиге, беспримерном героизме и мужестве при защите своего Отечества. Там, на Украине, гонения на ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожение символов победы Красной Армии и стремление унизить героев-победителей вызывают негодование, особенно когда подрастающее поколение марширует с неонацистскими и антироссийскими лозунгами. Такого нельзя допустить в России! Будем же любить и беречь её, хранить память о её славной истории, и всегда помнить имена её героев-защитников!

Но щедрость любви к Родине не должна быть тем прикрытием для негодяев, которые, всегда есть и будут, предусматривая патриотизм как прикрытие для своих личных и корыстных интересов — в политике, в бизнесе и в других сферах. Поэтому фонд заинтересован в последователях идей патриотизма в России, которые наряду с всё более нарастающей поддержкой со стороны большой массы людей и представителей научной и творческой интеллигенции России готовы поддержать и быть участниками мероприятий фонда как важный общенациональный патриотический проект, привлекая к этому своих коллег, друзей и родственников.

В связи с этим Правление Фонда «Маршалы Победы» обращается к руководителям государственных и частных компаний, рядовым гражданам с призывом принять активное участие в реализации этих «всенародных проектов». Правление фонда уверено, что проводимые мероприятия общественно-патриотической направленности могут вызвать у спонсоров и рекламодателей особый интерес: ведь выступив в роли спонсора или рекламодателя они получат двойной эффект — рекламу своих товаров и услуг, а своим участием в реализации проектов фонда неоценимый вклад в празднование 70-летия Победы.

Для всех участников проектов Фонда «Маршалы Победы» из числа спонсоров, рекламодателей и возможных партнёров-инвесторов Правления фонда вместе с редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР» подготовило специальный пакет информационно-рекламных услуг. Любой желающий может получить его вместе с формой договора о сотрудничестве, обратившись к нам письменным запросом непосредственно по указанному ниже электронному адресу.

Фонд готов также рассмотреть предложения рекламных компаний и PR-агентств, заинтересованных принять участие в проектах, посвященных к 70-летию Победы и 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Ждём ваших писем и предложений о том, как нам вместе достойно отметить всенародный праздник России — 70-летие Великой Победы при свете сияющих звёзд маршалов Победы!

Правление фонда



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